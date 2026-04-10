新颖的 Nike Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用柔软的导湿速干梭织面料，搭配反光标记抽绳，让你的装备更亮眼。内置针织衬裤提供出色支撑，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合的跑步体验。

新颖的 Nike Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用柔软的导湿速干梭织面料，搭配反光标记抽绳，让你的装备更亮眼。内置针织衬裤提供出色支撑，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合的跑步体验。

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