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Nike
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
¥499
新颖的 Nike Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用柔软的导湿速干梭织面料，搭配反光标记抽绳，让你的装备更亮眼。内置针织衬裤提供出色支撑，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合的跑步体验。
- 显示颜色： 中灰/中灰/黑
- 款式： II2481-254
Nike
¥499
新颖的 Nike Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用柔软的导湿速干梭织面料，搭配反光标记抽绳，让你的装备更亮眼。内置针织衬裤提供出色支撑，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合的跑步体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配内置抽绳设计，营造舒适贴合感受
- 后身口袋搭配魔术贴粘扣，结合网眼衬里侧边口袋，打造轻盈的储物空间
- 柔软的针织衬裤缔造支撑效果
产品细节
- 反光标记抽绳
- 面料：100% 聚酯纤维。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 中灰/中灰/黑
- 款式： II2481-254
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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