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      Nike Dri-FIT

      男子长袖篮球上衣

      ¥249
      ¥349
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      空间蓝/大学红
      黑/煤黑

      Nike Dri-FIT 男子长袖篮球上衣具备出众篮球风范，是一款不容错过的基本单品。该长袖单品采用柔软微蓬松面料，结合简约经典版型，塑就休闲外观且可轻松穿搭。

      • 显示颜色： 空间蓝/大学红
      • 款式： AJ3534-492

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