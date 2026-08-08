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Nike Dri-FIT
男子长袖篮球上衣
28% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子长袖篮球上衣具备出众篮球风范，是一款不容错过的基本单品。该长袖单品采用柔软微蓬松面料，结合简约经典版型，塑就休闲外观且可轻松穿搭。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： AJ3534-010
Nike Dri-FIT
28% 折让
舒适非凡，篮球风范
Nike Dri-FIT 男子长袖篮球上衣具备出众篮球风范，是一款不容错过的基本单品。该长袖单品采用柔软微蓬松面料，结合简约经典版型，塑就休闲外观且可轻松穿搭。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 微蓬松针织面料，质感柔软，经久耐穿
- 镶嵌网眼拼接设计，营造出色透气性
产品细节
- 宽松版型结合宽大剪裁
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 棉。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： AJ3534-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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