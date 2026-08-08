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Nike Dri-FIT 男子长袖篮球上衣 - 黑/煤黑

Nike Dri-FIT

男子长袖篮球上衣

28% 折让

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Nike Dri-FIT 男子长袖篮球上衣具备出众篮球风范，是一款不容错过的基本单品。该长袖单品采用柔软微蓬松面料，结合简约经典版型，塑就休闲外观且可轻松穿搭。


  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： AJ3534-010

Nike Dri-FIT

28% 折让

舒适非凡，篮球风范

Nike Dri-FIT 男子长袖篮球上衣具备出众篮球风范，是一款不容错过的基本单品。该长袖单品采用柔软微蓬松面料，结合简约经典版型，塑就休闲外观且可轻松穿搭。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 微蓬松针织面料，质感柔软，经久耐穿
  • 镶嵌网眼拼接设计，营造出色透气性

产品细节

  • 宽松版型结合宽大剪裁
  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 棉。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： AJ3534-010

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