Dri-FIT 男子防晒速干短袖按扣跑步上衣
Nike Dri-FIT 男子防晒速干短袖按扣跑步上衣采用梭织面料，助你畅享户外，尽情驰骋。轻盈弹性面料可导湿速干，同时亦提供紫外线防护效果。背面开口设计促进空气流通，清爽出众，助你在提速时畅享非凡透气感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH4510-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面按扣式开襟设计，方便穿脱
- 轻微起皱的梭织面料，塑就出众户外造型
产品细节
- UPF 40+
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 胸前配有两个网眼布按扣口袋
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
