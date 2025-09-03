 
Nike Dri-FIT 男子防晒速干短袖按扣跑步上衣 - 黑

Nike

Dri-FIT 男子防晒速干短袖按扣跑步上衣

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Dri-FIT 男子防晒速干短袖按扣跑步上衣采用梭织面料，助你畅享户外，尽情驰骋。轻盈弹性面料可导湿速干，同时亦提供紫外线防护效果。背面开口设计促进空气流通，清爽出众，助你在提速时畅享非凡透气感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH4510-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面按扣式开襟设计，方便穿脱
  • 轻微起皱的梭织面料，塑就出众户外造型

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 胸前配有两个网眼布按扣口袋
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH4510-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。