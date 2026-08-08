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Nike Dri-FIT
越野针织帽
¥199
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT 越野针织帽质感柔软，搭载导湿速干技术，是冷天徒步和乘坐滑雪缆车的理想之选。 顶部可拆卸绒球设计，需要时塑就复古外观，不需要时打造利落造型。 翻折帽口，可自由调整包覆效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV3345-010
Nike Dri-FIT
¥199
Nike Dri-FIT 越野针织帽质感柔软，搭载导湿速干技术，是冷天徒步和乘坐滑雪缆车的理想之选。 顶部可拆卸绒球设计，需要时塑就复古外观，不需要时打造利落造型。 翻折帽口，可自由调整包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 混合纱线结构，提供恰到好处的包覆效果
- 可拆卸绒球，打造专属造型
产品细节
- 梭织 Nike Trail 贴片
- 面料：75% 聚酯纤维/20% 棉/4% 锦纶/1% 其他纤维。 里料：75% 聚酯纤维/20% 棉/4% 锦纶/1% 其他纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV3345-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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