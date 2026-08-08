Nike Dri-FIT 越野针织帽质感柔软，搭载导湿速干技术，是冷天徒步和乘坐滑雪缆车的理想之选。 顶部可拆卸绒球设计，需要时塑就复古外观，不需要时打造利落造型。 翻折帽口，可自由调整包覆效果。

Nike Dri-FIT 越野针织帽质感柔软，搭载导湿速干技术，是冷天徒步和乘坐滑雪缆车的理想之选。 顶部可拆卸绒球设计，需要时塑就复古外观，不需要时打造利落造型。 翻折帽口，可自由调整包覆效果。

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