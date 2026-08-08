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Nike Dri-FIT 越野针织帽 - 黑/白色

Nike Dri-FIT

越野针织帽

¥199

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Nike Dri-FIT 越野针织帽质感柔软，搭载导湿速干技术，是冷天徒步和乘坐滑雪缆车的理想之选。 顶部可拆卸绒球设计，需要时塑就复古外观，不需要时打造利落造型。 翻折帽口，可自由调整包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV3345-010

Nike Dri-FIT

¥199

Nike Dri-FIT 越野针织帽质感柔软，搭载导湿速干技术，是冷天徒步和乘坐滑雪缆车的理想之选。 顶部可拆卸绒球设计，需要时塑就复古外观，不需要时打造利落造型。 翻折帽口，可自由调整包覆效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 混合纱线结构，提供恰到好处的包覆效果
  • 可拆卸绒球，打造专属造型

产品细节

  • 梭织 Nike Trail 贴片
  • 面料：75% 聚酯纤维/20% 棉/4% 锦纶/1% 其他纤维。 里料：75% 聚酯纤维/20% 棉/4% 锦纶/1% 其他纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV3345-010

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