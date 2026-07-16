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Nike Dri-FIT 速干发圈（2 条） - 温和灰绿/帆白/白色

Nike

Dri-FIT 速干发圈（2 条）

¥129

Nike Dri-FIT 速干发圈（2 条）采用柔软材料，可稳固整束头发，有助减少头发干扰视线。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。


  • 显示颜色： 温和灰绿/帆白/白色
  • 款式： IB0376-054

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¥129

Nike Dri-FIT 速干发圈（2 条）采用柔软材料，可稳固整束头发，有助减少头发干扰视线。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

产品细节

  • 材质：聚酯纤维/氨纶/二烯类弹性纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿/帆白/白色
  • 款式： IB0376-054

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