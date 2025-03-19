Axis Performance System (A.P.S.) 系列专为跑步、训练和瑜伽匠心打造。 Nike Dri-FIT A.P.S. 男子无衬里百搭短裤富有弹性且质感轻盈，轻松满足不同训练需求，塑就理想佳选。 导湿速干技术，有助减少面料紧贴在肌肤上，令你无惧高温。 此外采用多口袋设计： 正面、两侧和后身配有口袋，便于存放随身物品。

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