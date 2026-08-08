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Nike Dri-FIT Academy
大童短袖足球上衣
38% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Academy 大童短袖足球上衣是一款专为日常训练设计的推荐足球单品。采用顺滑的导湿速干面料结合网眼拼接设计，在比赛升温时帮助身体保持凉爽。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： CW6103-010
Nike Dri-FIT Academy
38% 折让
导湿速干，驾驭赛场
Nike Dri-FIT Academy 大童短袖足球上衣是一款专为日常训练设计的推荐足球单品。采用顺滑的导湿速干面料结合网眼拼接设计，在比赛升温时帮助身体保持凉爽。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 后身和衣袖采用网眼拼接，促进空气流通，有助保持凉爽
- 疾速造型，灵感源自职业球员所穿的训练装备
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： CW6103-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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