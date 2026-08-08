Nike Dri-FIT Academy 大童短袖足球上衣是一款专为日常训练设计的推荐足球单品。采用顺滑的导湿速干面料结合网眼拼接设计，在比赛升温时帮助身体保持凉爽。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

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