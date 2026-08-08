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Nike Dri-FIT Academy 大童短袖足球上衣 - 黑/白色/白色/白色

Nike Dri-FIT Academy

大童短袖足球上衣

38% 折让
黑/白色/白色/白色
游戏宝蓝/白色/白色/白色

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Nike Dri-FIT Academy 大童短袖足球上衣是一款专为日常训练设计的推荐足球单品。采用顺滑的导湿速干面料结合网眼拼接设计，在比赛升温时帮助身体保持凉爽。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： CW6103-010

Nike Dri-FIT Academy

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导湿速干，驾驭赛场

Nike Dri-FIT Academy 大童短袖足球上衣是一款专为日常训练设计的推荐足球单品。采用顺滑的导湿速干面料结合网眼拼接设计，在比赛升温时帮助身体保持凉爽。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 后身和衣袖采用网眼拼接，促进空气流通，有助保持凉爽
  • 疾速造型，灵感源自职业球员所穿的训练装备

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： CW6103-010

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