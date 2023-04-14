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      Nike Dri-FIT Academy

      大童速干短袖足球上衣

      ¥129

      宝蓝/黑曜石色/白色
      黑曜石色/宝蓝/白色
      白色/黑/黑

      尽管伟大始于平凡， 但 Nike Dri-FIT Academy 大童短袖足球上衣并非普通的基础单品。 搭载导湿速干技术，助你在比赛前或训练过程中保持干爽。 经典配色，打造球队专属造型。

      • 显示颜色： 宝蓝/黑曜石色/白色
      • 款式： DR1343-463

      尺寸与尺码

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