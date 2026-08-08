 
第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Dri-FIT Academy 大童针织足球夹克 - 黑/白色/煤黑/白色

Nike Dri-FIT Academy

大童针织足球夹克

¥329

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Dri-FIT Academy 大童针织足球夹克，提升日常训练表现。略带弹性的柔软面料导湿速干，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/白色/煤黑/白色
  • 款式： CW6115-014

Nike Dri-FIT Academy

¥329

足球佳选

穿上 Nike Dri-FIT Academy 大童针织足球夹克，提升日常训练表现。略带弹性的柔软面料导湿速干，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软舒适，略带弹性
  • 胸部和衣袖采用网眼拼接设计，有效提升透气性
  • 疾速造型，灵感源自职业球员所穿的训练装备

产品细节

  • 拉链口袋
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/煤黑/白色
  • 款式： CW6115-014

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。