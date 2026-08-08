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Nike Dri-FIT Academy
大童针织足球夹克
¥329
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此配色当前无货
穿上 Nike Dri-FIT Academy 大童针织足球夹克，提升日常训练表现。略带弹性的柔软面料导湿速干，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑/白色
- 款式： CW6115-014
Nike Dri-FIT Academy
¥329
足球佳选
穿上 Nike Dri-FIT Academy 大童针织足球夹克，提升日常训练表现。略带弹性的柔软面料导湿速干，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软舒适，略带弹性
- 胸部和衣袖采用网眼拼接设计，有效提升透气性
- 疾速造型，灵感源自职业球员所穿的训练装备
产品细节
- 拉链口袋
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑/白色
- 款式： CW6115-014
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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