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Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣 - 煤黑/黑/白色

Nike Dri-FIT Academy

男子短袖足球上衣

¥249

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尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/白色
  • 款式： DA5571-060

Nike Dri-FIT Academy

¥249

基础单品，成就精彩

尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后背融入网眼设计，增强透气性

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/黑/白色
  • 款式： DA5571-060

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