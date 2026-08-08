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Nike Dri-FIT Academy
男子短袖足球上衣
¥249
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此配色当前无货
尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。
- 显示颜色： 煤黑/黑/白色
- 款式： DA5571-060
Nike Dri-FIT Academy
¥249
基础单品，成就精彩
尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后背融入网眼设计，增强透气性
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑/白色
- 款式： DA5571-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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