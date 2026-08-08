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Nike Dri-FIT Academy
男子短袖足球上衣
¥229
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此配色当前无货
尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。此产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ0983-010
Nike Dri-FIT Academy
¥229
基础单品，成就精彩
尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。此产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈面料经匠心设计，让你在高温天气也能乐享比赛；背面网眼设计，有效提升透气性
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ0983-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。