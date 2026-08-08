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Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣 - 黑/黑/白色

Nike Dri-FIT Academy

男子短袖足球上衣

¥229

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尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。此产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ0983-010

Nike Dri-FIT Academy

¥229

基础单品，成就精彩

尽管伟大始于平凡，但 Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣并不是普通的基础单品。采用导湿速干面料，助你在比赛前或训练过程中保持凉爽。此产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈面料经匠心设计，让你在高温天气也能乐享比赛；背面网眼设计，有效提升透气性

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ0983-010

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