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Nike Dri-FIT Academy Pro 男子足球训练上衣 - 黑/煤黑/煤黑

Nike Dri-FIT Academy Pro

男子足球训练上衣

¥299

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Nike Dri-FIT Academy Pro 男子足球训练上衣采用轻盈面料，贴合身体曲线，在高速运动中有效保持舒适。衣袖的简约设计，有助实现高速运动中的出色性能。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/煤黑
  • 款式： CD1116-010

Nike Dri-FIT Academy Pro

¥299

导湿速干，驾驭赛场

Nike Dri-FIT Academy Pro 男子足球训练上衣采用轻盈面料，贴合身体曲线，在高速运动中有效保持舒适。衣袖的简约设计，有助实现高速运动中的出色性能。

干爽体验

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

舒适自如

采用轻盈面料，袖口出众设计有助于稳固衣袖。

柔软舒适

面料内侧采用匠心设计，帮助身体核心部位保持温暖。1/4 长拉链开襟设计，打造出众透气效果。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/煤黑
  • 款式： CD1116-010

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