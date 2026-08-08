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Nike Dri-FIT Academy Pro
男子足球训练上衣
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Academy Pro 男子足球训练上衣采用轻盈面料，贴合身体曲线，在高速运动中有效保持舒适。衣袖的简约设计，有助实现高速运动中的出色性能。
- 显示颜色： 黑/煤黑/煤黑
- 款式： CD1116-010
Nike Dri-FIT Academy Pro
¥299
导湿速干，驾驭赛场
Nike Dri-FIT Academy Pro 男子足球训练上衣采用轻盈面料，贴合身体曲线，在高速运动中有效保持舒适。衣袖的简约设计，有助实现高速运动中的出色性能。
干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
舒适自如
采用轻盈面料，袖口出众设计有助于稳固衣袖。
柔软舒适
面料内侧采用匠心设计，帮助身体核心部位保持温暖。1/4 长拉链开襟设计，打造出众透气效果。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/煤黑
- 款式： CD1116-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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