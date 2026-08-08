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Nike Dri-FIT ADV
女子速干跑步短裤
¥449
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此配色当前无货
导湿速干技术结合轻盈面料，助你全力拼搏。Nike Dri-FIT ADV 女子速干跑步短裤专为迅疾表现而打造，质感顺滑，采用修身版型设计，助你畅动无拘。
- 显示颜色： 明亮紫/亮深红
- 款式： CZ9399-551
Nike Dri-FIT ADV
¥449
轻盈感受，迅疾表现
导湿速干技术结合轻盈面料，助你全力拼搏。Nike Dri-FIT ADV 女子速干跑步短裤专为迅疾表现而打造，质感顺滑，采用修身版型设计，助你畅动无拘。
备战比赛
比赛日系列采用轻盈顺滑面料，打造出众装备，助你取得佳绩。剪裁细节设计，带来出色包覆效果，而不增加滞重感。采用经典 Swoosh 细节设计，打造出众比赛装备。
迅疾革新
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
可调式贴合度，质感非凡
Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验。内置抽绳设计，可供自行调节贴合度。抽绳印有“NIKE RACING”字样。
随行物品，妥善收纳
后身内置口袋便于收纳钥匙或卡片。
其他细节
- 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适
- 梭织面料，塑就随行而动的迈步体验
- 侧边裤脚开衩设计，畅享自在运动
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 后身褶裥设计
- 两侧 Swoosh 设计
- 后身中央饰有 RACING 标签
- NIKE RACING 抽绳
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。里料拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 明亮紫/亮深红
- 款式： CZ9399-551
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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