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Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子速干梭织训练长裤 - 军械深海蓝/黑

Nike Dri-FIT ADV A.P.S.

男子速干梭织训练长裤

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子梭织训练长裤搭载出众导湿速干技术，助你畅享清爽体验，轻松应对不同训练。透气出众且略带弹性，助你无拘畅动，充分发挥高强度训练效果。


  • 显示颜色： 军械深海蓝/黑
  • 款式： DQ4823-454

Nike Dri-FIT ADV A.P.S.

¥699

无拘畅动，透气出众

Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子梭织训练长裤搭载出众导湿速干技术，助你畅享清爽体验，轻松应对不同训练。透气出众且略带弹性，助你无拘畅动，充分发挥高强度训练效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术服装将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 梭织开孔式拼接面料，顺滑透气
  • 膝盖部位采用立体剪裁，打造贴合体验
  • 胯下拼接设计，助你畅动自如
  • 后身拉链口袋配有内置钥匙挂环，便于安全收纳

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 可调节裤管口搭配松紧绳和栓扣设计
  • 梭织运动员标签
  • 印花图案
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军械深海蓝/黑
  • 款式： DQ4823-454

Axis Performance System

Axis Performance System (A.P.S.) 系列可轻松满足日常需求。Nike 运用从数百名运动员反馈数据中得出的映射地图，打造随行而动的装备，助你在训练中发挥出色表现。此单品轻盈透气，结实耐穿，助你攻克训练，同时在训练前后畅享舒适体验。

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