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Nike Dri-FIT ADV A.P.S.
男子速干梭织训练长裤
¥699
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子梭织训练长裤搭载出众导湿速干技术，助你畅享清爽体验，轻松应对不同训练。透气出众且略带弹性，助你无拘畅动，充分发挥高强度训练效果。
- 显示颜色： 军械深海蓝/黑
- 款式： DQ4823-454
Nike Dri-FIT ADV A.P.S.
¥699
无拘畅动，透气出众
Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子梭织训练长裤搭载出众导湿速干技术，助你畅享清爽体验，轻松应对不同训练。透气出众且略带弹性，助你无拘畅动，充分发挥高强度训练效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术服装将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 梭织开孔式拼接面料，顺滑透气
- 膝盖部位采用立体剪裁，打造贴合体验
- 胯下拼接设计，助你畅动自如
- 后身拉链口袋配有内置钥匙挂环，便于安全收纳
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 侧边口袋设计
- 可调节裤管口搭配松紧绳和栓扣设计
- 梭织运动员标签
- 印花图案
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 军械深海蓝/黑
- 款式： DQ4823-454
Axis Performance System
Axis Performance System (A.P.S.) 系列可轻松满足日常需求。Nike 运用从数百名运动员反馈数据中得出的映射地图，打造随行而动的装备，助你在训练中发挥出色表现。此单品轻盈透气，结实耐穿，助你攻克训练，同时在训练前后畅享舒适体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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