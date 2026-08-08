Axis Performance System (A.P.S.) 系列可轻松满足日常需求。Nike 运用从数百名运动员反馈数据中得出的映射地图，打造随行而动的装备，助你在训练中发挥出色表现。此单品轻盈透气，结实耐穿，助你攻克训练，同时在训练前后畅享舒适体验。

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