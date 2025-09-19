Nike Dri-FIT ADV A.P.S.
男子速干训练夹克
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子速干训练夹克具备出众导湿速干性能，无论是凉爽的白天、潮湿的夜晚，还是阳光明媚的早晨，皆可助你随时随地热力开练。采用弹性设计，助你发挥出色表现；兼具非凡轻盈质感，训练前后均可穿着。多口袋设计，打造便捷储物空间，便于收纳钥匙、卡片或零食。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX0931-010
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 弹性梭织面料轻微起皱，助你轻松完成不同训练计划
- 背面采用开口设计，结合网眼布拼接里料，营造出色舒适性
- 正面配有魔术贴粘扣式翻盖口袋，便于收纳物件
- 分离袋鼠式口袋，为基本物品提供充裕存储空间
- 后身口袋，可轻松收纳大部分手机
- 下摆搭配松紧抽绳和栓扣，可供自行调节贴合度
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 弹性袖口
- 左前身饰有耐克勾勾
- 右后身饰有耐克勾勾
- 面料：91% 锦纶/9% 氨纶。拼接：100% 锦纶。侧边口袋/气孔部份/后侧口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
- 可机洗
Axis Performance System
Axis Performance System (A.P.S.) 系列可轻松满足日常需求。每件单品均运用数百名运动员的反馈数据匠心打造，铸就随行而动的装备。此系列单品轻盈舒适，结实耐穿，助你攻克训练，同时在训练前后畅享舒适体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
