Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子速干训练夹克具备出众导湿速干性能，无论是凉爽的白天、潮湿的夜晚，还是阳光明媚的早晨，皆可助你随时随地热力开练。采用弹性设计，助你发挥出色表现；兼具非凡轻盈质感，训练前后均可穿着。多口袋设计，打造便捷储物空间，便于收纳钥匙、卡片或零食。

Axis Performance System (A.P.S.) 系列可轻松满足日常需求。每件单品均运用数百名运动员的反馈数据匠心打造，铸就随行而动的装备。此系列单品轻盈舒适，结实耐穿，助你攻克训练，同时在训练前后畅享舒适体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。