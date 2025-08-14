Nike Dri-FIT ADV Club
速干软顶网球运动帽
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT ADV Club 速干软顶网球运动帽伴你畅快开练，轻松驾驭挚爱运动，球场内外皆宜。采用软顶帽冠结合导湿速干面料，助你在比赛中保持清爽活力。另外，在运动升温之际亦可为关键区域营造出色透气性。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB5598-010
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，可帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈面料富有弹性，塑就出众贴合感
- 帽冠关键位置和汗带融入打孔设计，营造出色透气性
- 背面搭配魔术贴粘扣固定带，可供轻松调节贴合度
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。下帽檐：100% 聚酯纤维。汗带：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。前片里料拼接：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 手洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
