 
Nike Dri-FIT ADV Club 速干软顶网球运动帽 - 黑/白色

Nike Dri-FIT ADV Club

速干软顶网球运动帽

黑/白色
白色/黑

Nike Dri-FIT ADV Club 速干软顶网球运动帽伴你畅快开练，轻松驾驭挚爱运动，球场内外皆宜。采用软顶帽冠结合导湿速干面料，助你在比赛中保持清爽活力。另外，在运动升温之际亦可为关键区域营造出色透气性。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5598-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，可帮助保持干爽、舒适和专注
  • 轻盈面料富有弹性，塑就出众贴合感
  • 帽冠关键位置和汗带融入打孔设计，营造出色透气性
  • 背面搭配魔术贴粘扣固定带，可供轻松调节贴合度

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。下帽檐：100% 聚酯纤维。汗带：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。前片里料拼接：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 手洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5598-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。