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Nike Dri-FIT ADV Innovation 男子速干篮球球衣 - 煤黑/清透色

Nike Dri-FIT ADV Innovation

男子速干篮球球衣

¥599

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Nike Dri-FIT ADV Innovation 男子速干篮球球衣融入球场革新元素，助你在比赛中发挥出色表现。该球衣采用柔韧纱线匠心制成，可导湿速干，缔造出众透气性。采用 100% 再生聚酯纤维纱线制成，非凡舒适，助你驾驭身体对抗尤为激烈的篮球比赛。


  • 显示颜色： 煤黑/清透色
  • 款式： DH7135-060

Nike Dri-FIT ADV Innovation

¥599

球场佳选，未来风范

Nike Dri-FIT ADV Innovation 男子速干篮球球衣融入球场革新元素，助你在比赛中发挥出色表现。该球衣采用柔韧纱线匠心制成，可导湿速干，缔造出众透气性。采用 100% 再生聚酯纤维纱线制成，非凡舒适，助你驾驭身体对抗尤为激烈的篮球比赛。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 正面左下摆上方缝有半透明运动员贴片

产品细节

  • 罗纹袖窿和衣领
  • 缝制镶边
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/清透色
  • 款式： DH7135-060

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