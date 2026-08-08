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Nike Dri-FIT ADV Innovation
男子速干篮球球衣
¥599
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT ADV Innovation 男子速干篮球球衣融入球场革新元素，助你在比赛中发挥出色表现。该球衣采用柔韧纱线匠心制成，可导湿速干，缔造出众透气性。采用 100% 再生聚酯纤维纱线制成，非凡舒适，助你驾驭身体对抗尤为激烈的篮球比赛。
- 显示颜色： 煤黑/清透色
- 款式： DH7135-060
Nike Dri-FIT ADV Innovation
¥599
球场佳选，未来风范
Nike Dri-FIT ADV Innovation 男子速干篮球球衣融入球场革新元素，助你在比赛中发挥出色表现。该球衣采用柔韧纱线匠心制成，可导湿速干，缔造出众透气性。采用 100% 再生聚酯纤维纱线制成，非凡舒适，助你驾驭身体对抗尤为激烈的篮球比赛。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 正面左下摆上方缝有半透明运动员贴片
产品细节
- 罗纹袖窿和衣领
- 缝制镶边
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/清透色
- 款式： DH7135-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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