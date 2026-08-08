Nike Dri-FIT ADV Innovation 男子速干篮球球衣融入球场革新元素，助你在比赛中发挥出色表现。该球衣采用柔韧纱线匠心制成，可导湿速干，缔造出众透气性。采用 100% 再生聚酯纤维纱线制成，非凡舒适，助你驾驭身体对抗尤为激烈的篮球比赛。

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