穿上这款 Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered 女子背心，助你一路畅跑，穿梭于城市的大街小巷，以全新视角感受其间的烟火气。 采用导湿速干的网眼布面料，帮助保持清凉干爽，并添加反光设计元素，助你从容应对多种跑途。 采用宽松版型，助你在跑步时畅享轻松自在感受。

显示颜色： 黑/黑

款式： DQ5941-010