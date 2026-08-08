第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Dri-FIT ADV Run Division
Engineered 女子背心
¥549
售罄：
此配色当前无货
穿上这款 Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered 女子背心，助你一路畅跑，穿梭于城市的大街小巷，以全新视角感受其间的烟火气。 采用导湿速干的网眼布面料，帮助保持清凉干爽，并添加反光设计元素，助你从容应对多种跑途。 采用宽松版型，助你在跑步时畅享轻松自在感受。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DQ5941-010
Nike Dri-FIT ADV Run Division
¥549
导湿速干，舒适体验
穿上这款 Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered 女子背心，助你一路畅跑，穿梭于城市的大街小巷，以全新视角感受其间的烟火气。 采用导湿速干的网眼布面料，帮助保持清凉干爽，并添加反光设计元素，助你从容应对多种跑途。 采用宽松版型，助你在跑步时畅享轻松自在感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 透气网眼布面料，在跑步时提升透气性
- 宽阔袖窿设计，助你专注训练，同时保持凉爽
产品细节
- 大身整体部分：91% 锦纶/9% 氨纶
- 反光设计元素
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DQ5941-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。