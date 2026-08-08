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Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered 女子背心 - 黑/黑

Nike Dri-FIT ADV Run Division

Engineered 女子背心

¥549

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此配色当前无货

穿上这款 Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered 女子背心，助你一路畅跑，穿梭于城市的大街小巷，以全新视角感受其间的烟火气。 采用导湿速干的网眼布面料，帮助保持清凉干爽，并添加反光设计元素，助你从容应对多种跑途。 采用宽松版型，助你在跑步时畅享轻松自在感受。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DQ5941-010

Nike Dri-FIT ADV Run Division

¥549

导湿速干，舒适体验

穿上这款 Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered 女子背心，助你一路畅跑，穿梭于城市的大街小巷，以全新视角感受其间的烟火气。 采用导湿速干的网眼布面料，帮助保持清凉干爽，并添加反光设计元素，助你从容应对多种跑途。 采用宽松版型，助你在跑步时畅享轻松自在感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 透气网眼布面料，在跑步时提升透气性
  • 宽阔袖窿设计，助你专注训练，同时保持凉爽

产品细节

  • 大身整体部分：91% 锦纶/9% 氨纶
  • 反光设计元素
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DQ5941-010

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