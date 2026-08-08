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Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind
跑步运动帽
¥199
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind 跑步运动帽采用可收纳设计，提供轻盈透气的包覆体验。网眼拼接结合导湿速干技术，令你畅享干爽舒适的跑步体验。
- 显示颜色： 黑/亮深红/尊贵翡翠绿
- 款式： CW6070-011
Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind
¥199
收纳设计，经典款式
Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind 跑步运动帽采用可收纳设计，提供轻盈透气的包覆体验。网眼拼接结合导湿速干技术，令你畅享干爽舒适的跑步体验。
轻盈质感，易于收纳
泡棉帽檐设计，令你在跑步时减少刺眼阳光困扰。不使用时，可将运动帽轻松收纳至口袋。
透气舒适，酷爽非凡
轻盈结构搭配透气的导湿速干面料，有效提升舒适感。侧边拼接搭配网眼布面料，营造出色透气性。
自行调节贴合度
背面可调式固定带，可供快速调节贴合度。
其他细节
导湿速干技术助你保持干爽舒适
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。
- 手洗
- 显示颜色： 黑/亮深红/尊贵翡翠绿
- 款式： CW6070-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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