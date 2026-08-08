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Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind 跑步运动帽 - 黑/亮深红/尊贵翡翠绿

Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind

跑步运动帽

¥199

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind 跑步运动帽采用可收纳设计，提供轻盈透气的包覆体验。网眼拼接结合导湿速干技术，令你畅享干爽舒适的跑步体验。


  • 显示颜色： 黑/亮深红/尊贵翡翠绿
  • 款式： CW6070-011

Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind

¥199

收纳设计，经典款式

Nike Dri-FIT AeroBill Tailwind 跑步运动帽采用可收纳设计，提供轻盈透气的包覆体验。网眼拼接结合导湿速干技术，令你畅享干爽舒适的跑步体验。

轻盈质感，易于收纳

泡棉帽檐设计，令你在跑步时减少刺眼阳光困扰。不使用时，可将运动帽轻松收纳至口袋。

透气舒适，酷爽非凡

轻盈结构搭配透气的导湿速干面料，有效提升舒适感。侧边拼接搭配网眼布面料，营造出色透气性。

自行调节贴合度

背面可调式固定带，可供快速调节贴合度。

其他细节

导湿速干技术助你保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/亮深红/尊贵翡翠绿
  • 款式： CW6070-011

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