Nike Dri-FIT Bow Back Club 幼童速干运动帽正面饰有学院风字标刺绣，背面从芭蕾舞撷取灵感，点缀可爱的蝴蝶结装饰。采用轻盈不易撕裂的聚酯纤维面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持头部干爽。背面固定带富有弹性，舒适贴合；内置 Dri-FIT 汗带，增添清爽舒适感。

Nike Dri-FIT Bow Back Club 幼童速干运动帽正面饰有学院风字标刺绣，背面从芭蕾舞撷取灵感，点缀可爱的蝴蝶结装饰。采用轻盈不易撕裂的聚酯纤维面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持头部干爽。背面固定带富有弹性，舒适贴合；内置 Dri-FIT 汗带，增添清爽舒适感。

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