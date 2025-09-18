Nike Dri-FIT Challenger
大童（男孩）透气速干训练短裤
30% 折让
Nike Dri-FIT Challenger 大童（男孩）速干训练短裤干爽舒适，无论是跑圈、打网球、踢足球，还是在课间玩游戏，皆能助你轻松驾驭，自在玩乐，是一款让人心仪的基础佳选。采用实用设计，后身口袋可供存放随身小物！即刻上身，准备震撼登场吧。
- 显示颜色： 浅清透蓝/黑
- 款式： FD0238-435
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边网眼布衬里口袋，方便收纳零食
- 内置抽绳设计，可在运动时收紧腰部
- 侧边下部网眼拼接，助你保持清爽；裤脚开衩设计，让你无忧畅动
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 100% 聚酯纤维
- 反光耐克勾勾印花
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
