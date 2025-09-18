Nike Dri-FIT Challenger 大童（男孩）速干训练短裤干爽舒适，无论是跑圈、打网球、踢足球，还是在课间玩游戏，皆能助你轻松驾驭，自在玩乐，是一款让人心仪的基础佳选。采用实用设计，后身口袋可供存放随身小物！即刻上身，准备震撼登场吧。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。