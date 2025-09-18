 
Nike Dri-FIT Challenger 大童（男孩）透气速干训练短裤 - 浅清透蓝/黑

Nike Dri-FIT Challenger

大童（男孩）透气速干训练短裤

30% 折让

Nike Dri-FIT Challenger 大童（男孩）速干训练短裤干爽舒适，无论是跑圈、打网球、踢足球，还是在课间玩游戏，皆能助你轻松驾驭，自在玩乐，是一款让人心仪的基础佳选。采用实用设计，后身口袋可供存放随身小物！即刻上身，准备震撼登场吧。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/黑
  • 款式： FD0238-435

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边网眼布衬里口袋，方便收纳零食
  • 内置抽绳设计，可在运动时收紧腰部
  • 侧边下部网眼拼接，助你保持清爽；裤脚开衩设计，让你无忧畅动

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 100% 聚酯纤维
  • 反光耐克勾勾印花
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
