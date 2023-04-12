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      Nike Dri-FIT Classic

      男子篮球球衣

      ¥229

      穿上 Nike Dri-FIT Classic 球衣，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用透气速干面料，镶边搭配经典球衣细节，球场内外为你带来轻盈舒适感受和官方篮球风格。

      • 显示颜色： 大学红/黑
      • 款式： AQ5592-657

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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