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Nike Dri-FIT Classic 男子篮球球衣 - 大学红/黑

Nike Dri-FIT Classic

男子篮球球衣

¥229

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穿上 Nike Dri-FIT Classic 球衣，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用透气速干面料，镶边搭配经典球衣细节，球场内外为你带来轻盈舒适感受和官方篮球风格。


  • 显示颜色： 大学红/黑
  • 款式： AQ5592-657

Nike Dri-FIT Classic

¥229

日常休闲球衣

穿上 Nike Dri-FIT Classic 球衣，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用透气速干面料，镶边搭配经典球衣细节，球场内外为你带来轻盈舒适感受和官方篮球风格。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 网眼布面料非凡舒适，呈现不透效果，端庄得体
  • 条纹罗纹设计，塑就简约外观和官方风范

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/黑
  • 款式： AQ5592-657

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