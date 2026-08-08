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Nike Dri-FIT Classic
男子篮球球衣
¥229
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Dri-FIT Classic 球衣，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用透气速干面料，镶边搭配经典球衣细节，球场内外为你带来轻盈舒适感受和官方篮球风格。
- 显示颜色： 大学红/黑
- 款式： AQ5592-657
Nike Dri-FIT Classic
¥229
日常休闲球衣
穿上 Nike Dri-FIT Classic 球衣，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用透气速干面料，镶边搭配经典球衣细节，球场内外为你带来轻盈舒适感受和官方篮球风格。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 网眼布面料非凡舒适，呈现不透效果，端庄得体
- 条纹罗纹设计，塑就简约外观和官方风范
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/黑
- 款式： AQ5592-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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