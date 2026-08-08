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Nike Dri-FIT Classic
男子篮球球衣
¥229
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Nike Dri-FIT Classic 男子篮球球衣将性能设计与休闲生活篮球元素巧妙融合。采用导湿速干的网眼布面料，柔软轻盈。
- 显示颜色： 黑/黑/大学红
- 款式： BV9357-011
Nike Dri-FIT Classic
¥229
休闲风范
Nike Dri-FIT Classic 男子篮球球衣将性能设计与休闲生活篮球元素巧妙融合。采用导湿速干的网眼布面料，柔软轻盈。
轻盈透气
匠心网眼布面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助保持清凉舒适。
篮球传统
领口和袖窿罗纹灵感源自经典篮球球衣。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- Swoosh 标志轮廓采用刺绣设计
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/大学红
- 款式： BV9357-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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