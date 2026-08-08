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Nike Dri-FIT Classic 男子篮球球衣 - 黑/黑/大学红

Nike Dri-FIT Classic

男子篮球球衣

¥229

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Nike Dri-FIT Classic 男子篮球球衣将性能设计与休闲生活篮球元素巧妙融合。采用导湿速干的网眼布面料，柔软轻盈。


  • 显示颜色： 黑/黑/大学红
  • 款式： BV9357-011

Nike Dri-FIT Classic

¥229

休闲风范

Nike Dri-FIT Classic 男子篮球球衣将性能设计与休闲生活篮球元素巧妙融合。采用导湿速干的网眼布面料，柔软轻盈。

轻盈透气

匠心网眼布面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助保持清凉舒适。

篮球传统

领口和袖窿罗纹灵感源自经典篮球球衣。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • Swoosh 标志轮廓采用刺绣设计
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/大学红
  • 款式： BV9357-011

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