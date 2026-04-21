无论你家未来的网球之星是在球场上驰骋，还是在游乐场中嬉戏，这款 Nike Dri-FIT Courtside Champs 幼童凉感速干短袖T恤和半身裙套装皆可轻松满足需求。采用 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持清凉干爽。T恤采用休闲剪裁，巧搭圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；轻微落肩设计，塑就轻松舒适感。褶裥半身裙采用仿裹身设计，搭配弹性腰部，打造舒适贴合感；内置短裤带来出众包覆效果，令孩子畅动自如。

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