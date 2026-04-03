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Nike Dri-FIT Courtside Champs 幼童速干短袖T恤和半身裙套装 - 浅蓟紫

Nike

Dri-FIT Courtside Champs 幼童速干短袖T恤和半身裙套装

¥299

无论你家未来的网球之星是在球场上驰骋，还是在游乐场中嬉戏，这款 Nike Dri-FIT Courtside Champs 幼童速干短袖T恤和半身裙套装皆可轻松满足需求。采用 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持干爽。T恤采用休闲剪裁，巧搭圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；轻微落肩设计，塑就轻松舒适感。褶裥半身裙采用仿裹身设计，搭配弹性腰部，打造舒适贴合感；内置短裤带来出众包覆效果，令孩子畅动自如。


  • 显示颜色： 浅蓟紫
  • 款式： IW1762-511

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¥299

无论你家未来的网球之星是在球场上驰骋，还是在游乐场中嬉戏，这款 Nike Dri-FIT Courtside Champs 幼童速干短袖T恤和半身裙套装皆可轻松满足需求。采用 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持干爽。T恤采用休闲剪裁，巧搭圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；轻微落肩设计，塑就轻松舒适感。褶裥半身裙采用仿裹身设计，搭配弹性腰部，打造舒适贴合感；内置短裤带来出众包覆效果，令孩子畅动自如。

产品细节

  • 上衣：面布：54% 粘纤/38% 锦纶/8% 氨纶。半身裙：面布：54% 粘纤/38% 锦纶/8% 氨纶。内衬裤：90% 锦纶/10% 氨纶
  • 上衣：可机洗。半身裙：手洗
  • 显示颜色： 浅蓟紫
  • 款式： IW1762-511

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