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Nike Dri-FIT CR7
耐克C罗系列大童短袖足球上衣
¥269
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT CR7 耐克C罗系列大童短袖足球上衣采用匠心设计，彰显克里斯蒂亚诺·罗纳尔多内心坚守的强大力量：心灵之力和冥想之境。导湿速干面料结合轻盈网眼后拼接，在比赛时帮助保持凉爽舒适。
- 显示颜色： 白色/庭紫/黑曜石色
- 款式： DH9772-101
Nike Dri-FIT CR7
¥269
积极乐观，成就伟大
Nike Dri-FIT CR7 耐克C罗系列大童短袖足球上衣采用匠心设计，彰显克里斯蒂亚诺·罗纳尔多内心坚守的强大力量：心灵之力和冥想之境。导湿速干面料结合轻盈网眼后拼接，在比赛时帮助保持凉爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 革新 CR7 标志将平面与 3D 视觉效果巧妙融合，助你心无旁骛、充满活力，在比赛中发挥上佳表现
- 网眼后拼接设计，提升透气性
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/庭紫/黑曜石色
- 款式： DH9772-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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