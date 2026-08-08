 
第 1 张图片，共 4 张图片
Nike Dri-FIT CR7 耐克C罗系列大童短袖足球上衣 - 白色/庭紫/黑曜石色

Nike Dri-FIT CR7

耐克C罗系列大童短袖足球上衣

¥269

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT CR7 耐克C罗系列大童短袖足球上衣采用匠心设计，彰显克里斯蒂亚诺·罗纳尔多内心坚守的强大力量：心灵之力和冥想之境。导湿速干面料结合轻盈网眼后拼接，在比赛时帮助保持凉爽舒适。


  • 显示颜色： 白色/庭紫/黑曜石色
  • 款式： DH9772-101

Nike Dri-FIT CR7

¥269

积极乐观，成就伟大

Nike Dri-FIT CR7 耐克C罗系列大童短袖足球上衣采用匠心设计，彰显克里斯蒂亚诺·罗纳尔多内心坚守的强大力量：心灵之力和冥想之境。导湿速干面料结合轻盈网眼后拼接，在比赛时帮助保持凉爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 革新 CR7 标志将平面与 3D 视觉效果巧妙融合，助你心无旁骛、充满活力，在比赛中发挥上佳表现
  • 网眼后拼接设计，提升透气性

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/庭紫/黑曜石色
  • 款式： DH9772-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。