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Nike Dri-FIT
Crossover 男子篮球球衣透气速干
¥259
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篮球不仅仅是一场比赛，更是一种生活方式。Nike Dri-FIT Crossover 男子速干篮球球衣采用导湿速干技术，轻盈休闲，助你保持干爽。衣身缝有匠心剪裁的大号耐克勾勾标志。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DH7133-013
Nike Dri-FIT
¥259
篮球不仅仅是一场比赛，更是一种生活方式。Nike Dri-FIT Crossover 男子速干篮球球衣采用导湿速干技术，轻盈休闲，助你保持干爽。衣身缝有匠心剪裁的大号耐克勾勾标志。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻盈面料，柔软透气
- 衣身缝有大号耐克勾勾标志
产品细节
- 领口和袖窿采用包边设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DH7133-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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