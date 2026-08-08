火力全开投入训练，激发大脑活力。导湿速干，D.Y.E. 风范。Nike Dri-FIT D.Y.E. 男子速干针织训练圆领上衣顺滑非凡，轻松满足你的日常训练需求，是一款出众的叠搭单品。奋力完成一组训练后，大脑神经元被激活，呈兴奋状态。匠心图案设计，展现大脑的健康活力。

The D.Y.E. (Do You Even?) 系列采用匠心设计，彰显个性风采。经典款式融入个性化图案，致敬训练带来的愉悦感受。为你的运动装备增添个性标志，彰显完成高强度跑步后的欣喜之情。

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