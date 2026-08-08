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Nike Dri-FIT D.Y.E. 男子速干针织训练圆领上衣 - 橄榄灰/调色/透明粉

Nike Dri-FIT D.Y.E.

男子速干针织训练圆领上衣

¥449

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火力全开投入训练，激发大脑活力。导湿速干，D.Y.E. 风范。Nike Dri-FIT D.Y.E. 男子速干针织训练圆领上衣顺滑非凡，轻松满足你的日常训练需求，是一款出众的叠搭单品。奋力完成一组训练后，大脑神经元被激活，呈兴奋状态。匠心图案设计，展现大脑的健康活力。


  • 显示颜色： 橄榄灰/调色/透明粉
  • 款式： DQ7867-040

Nike Dri-FIT D.Y.E.

¥449

火力全开投入训练，激发大脑活力。导湿速干，D.Y.E. 风范。Nike Dri-FIT D.Y.E. 男子速干针织训练圆领上衣顺滑非凡，轻松满足你的日常训练需求，是一款出众的叠搭单品。奋力完成一组训练后，大脑神经元被激活，呈兴奋状态。匠心图案设计，展现大脑的健康活力。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔
  • 左侧衣袖配有拉链口袋，可供存放钥匙或卡片

产品细节

  • 61% 棉/39% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 橄榄灰/调色/透明粉
  • 款式： DQ7867-040

D.Y.E.

The D.Y.E. (Do You Even?) 系列采用匠心设计，彰显个性风采。经典款式融入个性化图案，致敬训练带来的愉悦感受。为你的运动装备增添个性标志，彰显完成高强度跑步后的欣喜之情。

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