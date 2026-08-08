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Nike Dri-FIT D.Y.E.
男子速干针织训练圆领上衣
¥449
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此配色当前无货
火力全开投入训练，激发大脑活力。导湿速干，D.Y.E. 风范。Nike Dri-FIT D.Y.E. 男子速干针织训练圆领上衣顺滑非凡，轻松满足你的日常训练需求，是一款出众的叠搭单品。奋力完成一组训练后，大脑神经元被激活，呈兴奋状态。匠心图案设计，展现大脑的健康活力。
- 显示颜色： 橄榄灰/调色/透明粉
- 款式： DQ7867-040
Nike Dri-FIT D.Y.E.
¥449
火力全开投入训练，激发大脑活力。导湿速干，D.Y.E. 风范。Nike Dri-FIT D.Y.E. 男子速干针织训练圆领上衣顺滑非凡，轻松满足你的日常训练需求，是一款出众的叠搭单品。奋力完成一组训练后，大脑神经元被激活，呈兴奋状态。匠心图案设计，展现大脑的健康活力。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔
- 左侧衣袖配有拉链口袋，可供存放钥匙或卡片
产品细节
- 61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 橄榄灰/调色/透明粉
- 款式： DQ7867-040
D.Y.E.
The D.Y.E. (Do You Even?) 系列采用匠心设计，彰显个性风采。经典款式融入个性化图案，致敬训练带来的愉悦感受。为你的运动装备增添个性标志，彰显完成高强度跑步后的欣喜之情。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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