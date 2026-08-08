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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣 - 帆白

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球球衣

¥349

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穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣，直面挑战。 无袖设计结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适。 罗纹领口、自然风格配色和醒目 NIKE 图案，塑就新颖时尚风范。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： DX6137-133

Nike Dri-FIT DNA

¥349

干爽舒适，助力挑战

穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣，直面挑战。 无袖设计结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适。 罗纹领口、自然风格配色和醒目 NIKE 图案，塑就新颖时尚风范。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 双面针织面料，舒适耐穿
  • 无袖设计，带来灵活自如的运动体验

产品细节

  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： DX6137-133

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