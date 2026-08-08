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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球球衣
¥349
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此配色当前无货
穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣，直面挑战。 无袖设计结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适。 罗纹领口、自然风格配色和醒目 NIKE 图案，塑就新颖时尚风范。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DX6137-133
Nike Dri-FIT DNA
¥349
干爽舒适，助力挑战
穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣，直面挑战。 无袖设计结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适。 罗纹领口、自然风格配色和醒目 NIKE 图案，塑就新颖时尚风范。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 双面针织面料，舒适耐穿
- 无袖设计，带来灵活自如的运动体验
产品细节
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DX6137-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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