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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球球衣
¥349
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣从世界各地的面料制作技术中汲取设计灵感，为纯正篮球设计注入世界风格。该款球衣采用轻盈面料，具备导湿速干性能。巧搭整版印花，塑就出众风采，尽显精良工艺。
- 显示颜色： 深宝蓝/冰河蓝
- 款式： CK6302-455
Nike Dri-FIT DNA
¥349
全球赛事，全球风采
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣从世界各地的面料制作技术中汲取设计灵感，为纯正篮球设计注入世界风格。该款球衣采用轻盈面料，具备导湿速干性能。巧搭整版印花，塑就出众风采，尽显精良工艺。
轻盈透气
轻盈的针织面料搭配 Dri-FIT 技术和透气结构，为你带来清凉干爽的舒适穿着体验。
全球探索
本系列秉承全球探索精神，采用纯正篮球风格设计，巧搭优质镶边、配色和以世界各地艺术和工艺为灵感的印花。
产品细节
- 整版精致印花
- Swoosh 标志轮廓刺绣
- 罗纹领口和袖窿
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深宝蓝/冰河蓝
- 款式： CK6302-455
Exploration 系列
Exploration 系列采用纯粹篮球版型，匠心融合灵感源自不同城市、文化和时代的配色和图案。每一个地点和时间赋予篮球比赛的独特魅力，都在Nike 篮球精彩纷呈的服装、帽饰和装备中得以充分展现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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