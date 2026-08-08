 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣 - 深宝蓝/冰河蓝

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球球衣

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣从世界各地的面料制作技术中汲取设计灵感，为纯正篮球设计注入世界风格。该款球衣采用轻盈面料，具备导湿速干性能。巧搭整版印花，塑就出众风采，尽显精良工艺。


  • 显示颜色： 深宝蓝/冰河蓝
  • 款式： CK6302-455

Nike Dri-FIT DNA

¥349

全球赛事，全球风采

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣从世界各地的面料制作技术中汲取设计灵感，为纯正篮球设计注入世界风格。该款球衣采用轻盈面料，具备导湿速干性能。巧搭整版印花，塑就出众风采，尽显精良工艺。

轻盈透气

轻盈的针织面料搭配 Dri-FIT 技术和透气结构，为你带来清凉干爽的舒适穿着体验。

全球探索

本系列秉承全球探索精神，采用纯正篮球风格设计，巧搭优质镶边、配色和以世界各地艺术和工艺为灵感的印花。

产品细节

  • 整版精致印花
  • Swoosh 标志轮廓刺绣
  • 罗纹领口和袖窿
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深宝蓝/冰河蓝
  • 款式： CK6302-455

Exploration 系列

Exploration 系列采用纯粹篮球版型，匠心融合灵感源自不同城市、文化和时代的配色和图案。每一个地点和时间赋予篮球比赛的独特魅力，都在Nike 篮球精彩纷呈的服装、帽饰和装备中得以充分展现。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。