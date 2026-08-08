Nike Dri-FIT DNA

¥349

全球赛事，全球风采

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球球衣从世界各地的面料制作技术中汲取设计灵感，为纯正篮球设计注入世界风格。该款球衣采用轻盈面料，具备导湿速干性能。巧搭整版印花，塑就出众风采，尽显精良工艺。

轻盈透气 轻盈的针织面料搭配 Dri-FIT 技术和透气结构，为你带来清凉干爽的舒适穿着体验。 全球探索 本系列秉承全球探索精神，采用纯正篮球风格设计，巧搭优质镶边、配色和以世界各地艺术和工艺为灵感的印花。

产品细节 整版精致印花

Swoosh 标志轮廓刺绣

罗纹领口和袖窿

面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维

可机洗

显示颜色： 深宝蓝/冰河蓝

款式： CK6302-455