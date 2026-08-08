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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球短裤
¥349
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，球场内外穿搭两相宜。透气面料搭配宽松版型，结合轻盈质感和导湿速干技术，糅合篮球运动所需性能，同时饰有多种提花针织图案。
- 显示颜色： 黑/树莓红/白色
- 款式： CV1906-010
Nike Dri-FIT DNA
¥349
赛场性能，个性风范
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，球场内外穿搭两相宜。透气面料搭配宽松版型，结合轻盈质感和导湿速干技术，糅合篮球运动所需性能，同时饰有多种提花针织图案。
轻盈宽松，自在应战
轻盈面料，柔软透气。Dri-FIT 技术可导湿速干，有助身体保持干爽舒适。
随行物品，妥善收纳
右侧配有拉链口袋，提供便于存取的安全收纳空间。插手口袋搭配网眼布衬里，提供额外收纳空间，帮助存储卡片、钥匙或现金等小物件。
其他细节
- 裤脚开衩设计，令面料随行而动
- 弹性腰部搭配抽绳，可供自主调节舒适度
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 经典篮球风格的裤脚镶边
- 针织提花图案
- Swoosh 设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/树莓红/白色
- 款式： CV1906-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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