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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤 - 黑/树莓红/白色

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球短裤

¥349

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，球场内外穿搭两相宜。透气面料搭配宽松版型，结合轻盈质感和导湿速干技术，糅合篮球运动所需性能，同时饰有多种提花针织图案。


  • 显示颜色： 黑/树莓红/白色
  • 款式： CV1906-010

Nike Dri-FIT DNA

¥349

赛场性能，个性风范

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，球场内外穿搭两相宜。透气面料搭配宽松版型，结合轻盈质感和导湿速干技术，糅合篮球运动所需性能，同时饰有多种提花针织图案。

轻盈宽松，自在应战

轻盈面料，柔软透气。Dri-FIT 技术可导湿速干，有助身体保持干爽舒适。

随行物品，妥善收纳

右侧配有拉链口袋，提供便于存取的安全收纳空间。插手口袋搭配网眼布衬里，提供额外收纳空间，帮助存储卡片、钥匙或现金等小物件。

其他细节

  • 裤脚开衩设计，令面料随行而动
  • 弹性腰部搭配抽绳，可供自主调节舒适度

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 经典篮球风格的裤脚镶边
  • 针织提花图案
  • Swoosh 设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/树莓红/白色
  • 款式： CV1906-010

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