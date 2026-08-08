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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球短裤
50% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤兼顾出众性能和日常休闲风范，演绎出众之作。该短裤采用透气速干面料，巧搭优质细节和实用拉链口袋。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： AT3151-015
Nike Dri-FIT DNA
50% 折让
篮球休闲两相宜
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤兼顾出众性能和日常休闲风范，演绎出众之作。该短裤采用透气速干面料，巧搭优质细节和实用拉链口袋。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 实用拉链口袋，可安全存储贵重物品
- 条纹腰部搭配抽绳，兼顾舒适感受和出众风范
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： AT3151-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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