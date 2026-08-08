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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤专为球员打造，助你自信踏上赛场。透气轻盈设计，结合宽松版型和导湿速干技术，助你从比赛开始到结束，轻松掌控赛场。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DX6138-010
Nike Dri-FIT DNA
¥299
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤专为球员打造，助你自信踏上赛场。透气轻盈设计，结合宽松版型和导湿速干技术，助你从比赛开始到结束，轻松掌控赛场。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 双面针织面料，柔软轻盈
- 弹性腰部搭配抽绳，助你打造理想贴合效果
- 拉链口袋，为基本物品提供安全无忧的收纳空间
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 插手口袋
- 条纹裤脚镶边
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DX6138-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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