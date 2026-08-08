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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤 - 黑

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球短裤

¥299

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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤专为球员打造，助你自信踏上赛场。透气轻盈设计，结合宽松版型和导湿速干技术，助你从比赛开始到结束，轻松掌控赛场。


  • 显示颜色：
  • 款式： DX6138-010

Nike Dri-FIT DNA

¥299

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤专为球员打造，助你自信踏上赛场。透气轻盈设计，结合宽松版型和导湿速干技术，助你从比赛开始到结束，轻松掌控赛场。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 双面针织面料，柔软轻盈
  • 弹性腰部搭配抽绳，助你打造理想贴合效果
  • 拉链口袋，为基本物品提供安全无忧的收纳空间

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 插手口袋
  • 条纹裤脚镶边
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DX6138-010

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