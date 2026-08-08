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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球短裤
23% 折让
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此配色当前无货
穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，在球场内外彰显出众风采。 采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽舒适。 整版彩色印花醒目吸睛，助你燃动赛场;宽松裤腿营造充裕活动空间，助力攻破防守，制胜跳投。
- 显示颜色： 黑/白色/荷兰橙
- 款式： DV3449-010
Nike Dri-FIT DNA
23% 折让
出众风采，干爽舒适
穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，在球场内外彰显出众风采。 采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽舒适。 整版彩色印花醒目吸睛，助你燃动赛场;宽松裤腿营造充裕活动空间，助力攻破防守，制胜跳投。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拉链口袋，便于轻松安全地存放手机或其他小物品
- 弹性腰部搭配抽绳，便于打造稳固贴合效果
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/荷兰橙
- 款式： DV3449-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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