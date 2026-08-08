 
第 1 张图片，共 3 张图片
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤 - 黑/白色/荷兰橙

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球短裤

23% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，在球场内外彰显出众风采。 采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽舒适。 整版彩色印花醒目吸睛，助你燃动赛场;宽松裤腿营造充裕活动空间，助力攻破防守，制胜跳投。


  • 显示颜色： 黑/白色/荷兰橙
  • 款式： DV3449-010

Nike Dri-FIT DNA

23% 折让

出众风采，干爽舒适

穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，在球场内外彰显出众风采。 采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽舒适。 整版彩色印花醒目吸睛，助你燃动赛场;宽松裤腿营造充裕活动空间，助力攻破防守，制胜跳投。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拉链口袋，便于轻松安全地存放手机或其他小物品
  • 弹性腰部搭配抽绳，便于打造稳固贴合效果

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/荷兰橙
  • 款式： DV3449-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。