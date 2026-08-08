穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤，在球场内外彰显出众风采。 采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽舒适。 整版彩色印花醒目吸睛，助你燃动赛场;宽松裤腿营造充裕活动空间，助力攻破防守，制胜跳投。

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