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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤 - 黑/白色

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球短裤

28% 折让
黑/白色
庭紫/白色
大学红/白色

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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤采用匠心打造，球场街头穿搭两相宜。采用柔软速干面料结合轻盈宽松设计，为你带来舒适自如的比赛体验。别致镶边和整版花卉印花，塑就新颖外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AR1322-010

Nike Dri-FIT DNA

28% 折让

制霸比赛，个性风采

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤采用匠心打造，球场街头穿搭两相宜。采用柔软速干面料结合轻盈宽松设计，为你带来舒适自如的比赛体验。别致镶边和整版花卉印花，塑就新颖外观。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 实用性拉链口袋，提供安全储物空间
  • 条纹裤脚镶边旨在向经典篮球风格致敬

产品细节

  • 宽松版型结合宽大剪裁
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 插手袋
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AR1322-010

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