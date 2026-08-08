第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Dri-FIT DNA
男子篮球短裤
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤采用匠心打造，球场街头穿搭两相宜。采用柔软速干面料结合轻盈宽松设计，为你带来舒适自如的比赛体验。别致镶边和整版花卉印花，塑就新颖外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AR1322-010
Nike Dri-FIT DNA
28% 折让
制霸比赛，个性风采
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤采用匠心打造，球场街头穿搭两相宜。采用柔软速干面料结合轻盈宽松设计，为你带来舒适自如的比赛体验。别致镶边和整版花卉印花，塑就新颖外观。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 实用性拉链口袋，提供安全储物空间
- 条纹裤脚镶边旨在向经典篮球风格致敬
产品细节
- 宽松版型结合宽大剪裁
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手袋
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AR1322-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。