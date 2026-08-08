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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球短裤
¥349
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将出众性能和时尚迷彩格调匠心糅合，彰显纯粹官方风采。该短裤采用透气速干面料，巧搭优质细节和实用拉链口袋。
- 显示颜色： 中橄榄绿/大学红/大学红
- 款式： BV7736-223
Nike Dri-FIT DNA
¥349
颠覆比赛
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将出众性能和时尚迷彩格调匠心糅合，彰显纯粹官方风采。该短裤采用透气速干面料，巧搭优质细节和实用拉链口袋。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 实用拉链口袋，可安全存储贵重物品
- 条纹腰部搭配前开口抽绳，兼顾舒适感受和出众风范
- 整版印有丛林迷彩图案
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/大学红/大学红
- 款式： BV7736-223
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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