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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤 - 中橄榄绿/大学红/大学红

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球短裤

¥349

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Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将出众性能和时尚迷彩格调匠心糅合，彰显纯粹官方风采。该短裤采用透气速干面料，巧搭优质细节和实用拉链口袋。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/大学红/大学红
  • 款式： BV7736-223

Nike Dri-FIT DNA

¥349

颠覆比赛

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将出众性能和时尚迷彩格调匠心糅合，彰显纯粹官方风采。该短裤采用透气速干面料，巧搭优质细节和实用拉链口袋。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 实用拉链口袋，可安全存储贵重物品
  • 条纹腰部搭配前开口抽绳，兼顾舒适感受和出众风范
  • 整版印有丛林迷彩图案

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/大学红/大学红
  • 款式： BV7736-223

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