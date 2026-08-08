 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤 - 高贵紫/清爽蓝

Nike Dri-FIT DNA

男子篮球短裤

33% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将性能面料和经典篮球设计无缝糅合。轻盈透气且风格休闲，腰部和裤脚口融入对比细节，醒目耀眼。


  • 显示颜色： 高贵紫/清爽蓝
  • 款式： BV9447-590

Nike Dri-FIT DNA

33% 折让

款式鲜明，专为高强度运动打造

Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将性能面料和经典篮球设计无缝糅合。轻盈透气且风格休闲，腰部和裤脚口融入对比细节，醒目耀眼。

轻盈舒适

轻盈针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，令短裤非凡柔软。

口袋装备

大腿部位搭配拉链口袋，便于安全地存取手机或其他小物件。

产品细节

  • 宽松版型
  • 条纹腰部搭配前开口抽绳
  • 裤管口镶边细节
  • 梭织拉链头设计
  • 插手口袋
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 高贵紫/清爽蓝
  • 款式： BV9447-590

City Exploration

City Exploration 系列的设计灵感源自不同城市和地区的人们所了解的篮球运动文化。这些服装单品采用真正适合篮球运动的版型，并结合与当地篮球文化共鸣的出色镶边细节、配色和图案设计。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。