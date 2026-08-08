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Nike Dri-FIT DNA
男子篮球短裤
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将性能面料和经典篮球设计无缝糅合。轻盈透气且风格休闲，腰部和裤脚口融入对比细节，醒目耀眼。
- 显示颜色： 高贵紫/清爽蓝
- 款式： BV9447-590
Nike Dri-FIT DNA
33% 折让
款式鲜明，专为高强度运动打造
Nike Dri-FIT DNA 男子篮球短裤将性能面料和经典篮球设计无缝糅合。轻盈透气且风格休闲，腰部和裤脚口融入对比细节，醒目耀眼。
轻盈舒适
轻盈针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，令短裤非凡柔软。
口袋装备
大腿部位搭配拉链口袋，便于安全地存取手机或其他小物件。
产品细节
- 宽松版型
- 条纹腰部搭配前开口抽绳
- 裤管口镶边细节
- 梭织拉链头设计
- 插手口袋
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 高贵紫/清爽蓝
- 款式： BV9447-590
City Exploration
City Exploration 系列的设计灵感源自不同城市和地区的人们所了解的篮球运动文化。这些服装单品采用真正适合篮球运动的版型，并结合与当地篮球文化共鸣的出色镶边细节、配色和图案设计。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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