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Nike Dri-FIT DNA 3.0 男子篮球短裤 - 庭紫/白色

Nike Dri-FIT DNA 3.0

男子篮球短裤

¥299
庭紫/白色
椒红/黑

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Nike Dri-FIT DNA 3.0 男子篮球短裤采用双面针织面料，质感柔软，可导湿速干。轻盈透气结构，搭配双向弹性设计，缔造自如运动体验。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 庭紫/白色
  • 款式： DA5845-548

Nike Dri-FIT DNA 3.0

¥299

蓄势待发，纵横赛场

Nike Dri-FIT DNA 3.0 男子篮球短裤采用双面针织面料，质感柔软，可导湿速干。轻盈透气结构，搭配双向弹性设计，缔造自如运动体验。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。

纯粹质感，助力畅玩

轻盈面料搭配 Dri-FIT 技术，塑就出众透气结构。助你在赛场上保持清凉干爽，畅享舒适感受。

随身携带小物件

右侧大腿部位搭配拉链口袋，可供安全便利地存取手机或其他小物件。

弹性舒适

弹性腰部结合条纹设计，采用柔软透气面料匠心打造。腰部搭配抽绳，可供灵活调节贴合度。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 刺绣 Swoosh 设计
  • 针织裤脚镶边
  • 梭织拉链头设计
  • 插手口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 庭紫/白色
  • 款式： DA5845-548

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