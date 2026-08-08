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Nike Dri-FIT DNA 3.0
男子篮球短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT DNA 3.0 男子篮球短裤采用双面针织面料，质感柔软，可导湿速干。轻盈透气结构，搭配双向弹性设计，缔造自如运动体验。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 庭紫/白色
- 款式： DA5845-548
Nike Dri-FIT DNA 3.0
¥299
蓄势待发，纵横赛场
Nike Dri-FIT DNA 3.0 男子篮球短裤采用双面针织面料，质感柔软，可导湿速干。轻盈透气结构，搭配双向弹性设计，缔造自如运动体验。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。
纯粹质感，助力畅玩
轻盈面料搭配 Dri-FIT 技术，塑就出众透气结构。助你在赛场上保持清凉干爽，畅享舒适感受。
随身携带小物件
右侧大腿部位搭配拉链口袋，可供安全便利地存取手机或其他小物件。
弹性舒适
弹性腰部结合条纹设计，采用柔软透气面料匠心打造。腰部搭配抽绳，可供灵活调节贴合度。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 刺绣 Swoosh 设计
- 针织裤脚镶边
- 梭织拉链头设计
- 插手口袋
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 庭紫/白色
- 款式： DA5845-548
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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