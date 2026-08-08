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Nike Dri-FIT Essential
女子梭织跑步长裤
¥499
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Essential 女子梭织跑步长裤采用修身贴合剪裁，结合导湿速干面料，助你保持干爽。 舒适贴合感营造轻松自在的迈步体验，出色剪裁，尽显挚爱运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO0773-010
Nike Dri-FIT Essential
¥499
自由畅跑
Nike Dri-FIT Essential 女子梭织跑步长裤采用修身贴合剪裁，结合导湿速干面料，助你保持干爽。 舒适贴合感营造轻松自在的迈步体验，出色剪裁，尽显挚爱运动鞋魅力。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 腰部正面融入弹性设计，背部添加弹性条纹元素，缔造出众透气性
- 拉链口袋，安全存放随身物品
- 拉链挡片，减少视觉干扰
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 内置抽绳
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO0773-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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