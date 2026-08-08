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Nike Dri-FIT Essential 女子梭织跑步长裤 - 黑

Nike Dri-FIT Essential

女子梭织跑步长裤

¥499

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Nike Dri-FIT Essential 女子梭织跑步长裤采用修身贴合剪裁，结合导湿速干面料，助你保持干爽。 舒适贴合感营造轻松自在的迈步体验，出色剪裁，尽显挚爱运动鞋魅力。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO0773-010

Nike Dri-FIT Essential

¥499

自由畅跑

Nike Dri-FIT Essential 女子梭织跑步长裤采用修身贴合剪裁，结合导湿速干面料，助你保持干爽。 舒适贴合感营造轻松自在的迈步体验，出色剪裁，尽显挚爱运动鞋魅力。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 腰部正面融入弹性设计，背部添加弹性条纹元素，缔造出众透气性
  • 拉链口袋，安全存放随身物品
  • 拉链挡片，减少视觉干扰

产品细节

  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 内置抽绳
  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO0773-010

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