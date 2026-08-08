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Nike Dri-FIT F.C. Libero 男子足球短裤 - 中橄榄绿/哈瓦那红/白色

Nike Dri-FIT F.C. Libero

男子足球短裤

33% 折让

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT F.C. Libero 男子足球短裤采用导湿速干面料，呈现赛前装备的外观和质感，缔造日常穿搭佳选。 正面具有弹性，背面透气出众，打造轻盈顺滑的穿着体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/哈瓦那红/白色
  • 款式： DH9664-222

Nike Dri-FIT F.C. Libero

33% 折让

导湿速干，佳选单品

Nike Dri-FIT F.C. Libero 男子足球短裤采用导湿速干面料，呈现赛前装备的外观和质感，缔造日常穿搭佳选。 正面具有弹性，背面透气出众，打造轻盈顺滑的穿着体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面及背面下方拼接采用针织面料，略带弹性
  • 背面上方融入网眼布拼接，顺滑透气

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 侧边拉链口袋
  • 丝网印制 NIKE F.C. 标志
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/哈瓦那红/白色
  • 款式： DH9664-222

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