第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Dri-FIT F.C. Libero
男子足球短裤
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT F.C. Libero 男子足球短裤采用导湿速干面料，呈现赛前装备的外观和质感，缔造日常穿搭佳选。 正面具有弹性，背面透气出众，打造轻盈顺滑的穿着体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 中橄榄绿/哈瓦那红/白色
- 款式： DH9664-222
Nike Dri-FIT F.C. Libero
33% 折让
导湿速干，佳选单品
Nike Dri-FIT F.C. Libero 男子足球短裤采用导湿速干面料，呈现赛前装备的外观和质感，缔造日常穿搭佳选。 正面具有弹性，背面透气出众，打造轻盈顺滑的穿着体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面及背面下方拼接采用针织面料，略带弹性
- 背面上方融入网眼布拼接，顺滑透气
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 侧边拉链口袋
- 丝网印制 NIKE F.C. 标志
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/哈瓦那红/白色
- 款式： DH9664-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。