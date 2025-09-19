Nike Dri-FIT Fly
速干软顶耐克勾运动帽
25% 折让
Nike Dri-FIT Fly 速干软顶耐克勾运动帽百搭有型，适合健身房、户外、球场等多种场合。采用 5 片式拼接低帽冠设计，结合导湿速干面料，缔造干爽运动体验。软顶帽冠和平整帽檐，塑就非凡舒适感受，助你心无旁骛，专注前方目标。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： FB5624-010
Nike Dri-FIT Fly
25% 折让
Nike Dri-FIT Fly 速干软顶耐克勾运动帽百搭有型，适合健身房、户外、球场等多种场合。采用 5 片式拼接低帽冠设计，结合导湿速干面料，缔造干爽运动体验。软顶帽冠和平整帽檐，塑就非凡舒适感受，助你心无旁骛，专注前方目标。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 斜纹面料，柔软轻盈
- 背面织带固定带搭配插扣设计，可轻松调节，塑就恰到好处的贴合感
产品细节
- 软顶版型
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： FB5624-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。