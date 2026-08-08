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Nike Dri-FIT Giannis
男子篮球T恤
27% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Giannis 男子篮球T恤采用透气面料，无论场上场下助力保持干爽舒适。速干面料，助你在球场内外保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD0942-010
Nike Dri-FIT Giannis
27% 折让
致敬扬尼斯
Nike Dri-FIT Giannis 男子篮球T恤采用透气面料，无论场上场下助力保持干爽舒适。速干面料，助你在球场内外保持干爽舒适。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD0942-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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