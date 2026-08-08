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Nike Dri-FIT Giannis "Freak"
男子印花篮球T恤
¥259
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此配色当前无货
篮球精英扬尼斯·阿德托昆博在球场上以迅疾的攻守表现而著称。Nike Dri-FIT Giannis "Freak" 男子印花篮球T恤采用柔软针织面料，塑就休闲穿搭风范。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DJ1565-100
Nike Dri-FIT Giannis "Freak"
¥259
醒目外观
篮球精英扬尼斯·阿德托昆博在球场上以迅疾的攻守表现而著称。Nike Dri-FIT Giannis "Freak" 男子印花篮球T恤采用柔软针织面料，塑就休闲穿搭风范。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 混纺针织面料，柔软轻盈
- Swoosh Freak 图案标志
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DJ1565-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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