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Nike Dri-FIT Giannis "Freak" 男子印花篮球T恤 - 白色

Nike Dri-FIT Giannis "Freak"

男子印花篮球T恤

¥259

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篮球精英扬尼斯·阿德托昆博在球场上以迅疾的攻守表现而著称。Nike Dri-FIT Giannis "Freak" 男子印花篮球T恤采用柔软针织面料，塑就休闲穿搭风范。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DJ1565-100

Nike Dri-FIT Giannis "Freak"

¥259

醒目外观

篮球精英扬尼斯·阿德托昆博在球场上以迅疾的攻守表现而著称。Nike Dri-FIT Giannis "Freak" 男子印花篮球T恤采用柔软针织面料，塑就休闲穿搭风范。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 混纺针织面料，柔软轻盈
  • Swoosh Freak 图案标志

产品细节

  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DJ1565-100

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