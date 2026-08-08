 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Dri-FIT Indy Glitter 女子低强度支撑衬垫运动内衣 - Archaeo Brown/黑/白色

Nike Dri-FIT Indy

Glitter 女子低强度支撑衬垫运动内衣

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT Indy Glitter 女子低强度支撑衬垫运动内衣带来柔软支撑效果，适合低强度训练和日常穿着。轻盈透气设计含有再生聚酯纤维，结合绑带美背设计，塑就凉爽感受。闪亮豹纹印花，让你绽放自信光彩。


  • 显示颜色： Archaeo Brown/黑/白色
  • 款式： DD1388-256

Nike Dri-FIT Indy

¥299

透气支撑，闪耀动人

Nike Dri-FIT Indy Glitter 女子低强度支撑衬垫运动内衣带来柔软支撑效果，适合低强度训练和日常穿着。轻盈透气设计含有再生聚酯纤维，结合绑带美背设计，塑就凉爽感受。闪亮豹纹印花，让你绽放自信光彩。

凉爽支撑，光泽迷人

轻盈弹性面料巧搭闪亮豹纹印花，助你畅动自如，彰显闪耀魅力。正面 U 型领口、背面绑带和衣身网眼布镶嵌设计，塑就出众透气性，帮助保持凉爽。

导湿速干，舒适体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

可调式便捷设计

细肩带搭配正面品牌标志金属配件，便于调节贴合度。可拆卸衬垫从上方装入。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： Archaeo Brown/黑/白色
  • 款式： DD1388-256

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。