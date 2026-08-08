第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Dri-FIT Indy
Glitter 女子低强度支撑衬垫运动内衣
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Indy Glitter 女子低强度支撑衬垫运动内衣带来柔软支撑效果，适合低强度训练和日常穿着。轻盈透气设计含有再生聚酯纤维，结合绑带美背设计，塑就凉爽感受。闪亮豹纹印花，让你绽放自信光彩。
- 显示颜色： Archaeo Brown/黑/白色
- 款式： DD1388-256
Nike Dri-FIT Indy
¥299
透气支撑，闪耀动人
Nike Dri-FIT Indy Glitter 女子低强度支撑衬垫运动内衣带来柔软支撑效果，适合低强度训练和日常穿着。轻盈透气设计含有再生聚酯纤维，结合绑带美背设计，塑就凉爽感受。闪亮豹纹印花，让你绽放自信光彩。
凉爽支撑，光泽迷人
轻盈弹性面料巧搭闪亮豹纹印花，助你畅动自如，彰显闪耀魅力。正面 U 型领口、背面绑带和衣身网眼布镶嵌设计，塑就出众透气性，帮助保持凉爽。
导湿速干，舒适体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
可调式便捷设计
细肩带搭配正面品牌标志金属配件，便于调节贴合度。可拆卸衬垫从上方装入。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： Archaeo Brown/黑/白色
- 款式： DD1388-256
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。