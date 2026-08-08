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Nike Dri-FIT Instacool
大童（男孩）训练短裤
33% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Instacool 大童（男孩）训练短裤堪称户外畅玩的优质单品。为什么呢？这款短裤采用 Swoosh 标志设计，遇热会变色，趣味十足。另采用网眼布面料，搭载导湿速干技术，缔造出众透气性，助你尽享舒适畅动体验。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DO9094-100
Nike Dri-FIT Instacool
33% 折让
酷爽非凡
Nike Dri-FIT Instacool 大童（男孩）训练短裤堪称户外畅玩的优质单品。为什么呢？这款短裤采用 Swoosh 标志设计，遇热会变色，趣味十足。另采用网眼布面料，搭载导湿速干技术，缔造出众透气性，助你尽享舒适畅动体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
轻松舒适
轻盈面料清爽透气，弹性腰部搭配抽绳设计，打造可调式贴合感。
便捷储物，妥善收纳
侧边拉链口袋，便于安全存放小物件。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DO9094-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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