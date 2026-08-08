 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Dri-FIT Instacool 大童（男孩）训练短裤 - 白色/黑

Nike Dri-FIT Instacool

大童（男孩）训练短裤

33% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT Instacool 大童（男孩）训练短裤堪称户外畅玩的优质单品。为什么呢？这款短裤采用 Swoosh 标志设计，遇热会变色，趣味十足。另采用网眼布面料，搭载导湿速干技术，缔造出众透气性，助你尽享舒适畅动体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DO9094-100

Nike Dri-FIT Instacool

33% 折让

酷爽非凡

Nike Dri-FIT Instacool 大童（男孩）训练短裤堪称户外畅玩的优质单品。为什么呢？这款短裤采用 Swoosh 标志设计，遇热会变色，趣味十足。另采用网眼布面料，搭载导湿速干技术，缔造出众透气性，助你尽享舒适畅动体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

轻松舒适

轻盈面料清爽透气，弹性腰部搭配抽绳设计，打造可调式贴合感。

便捷储物，妥善收纳

侧边拉链口袋，便于安全存放小物件。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DO9094-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。