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Nike Dri-FIT KD
男子无袖篮球上衣
37% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT KD 男子无袖篮球上衣以精英球员凯文·杜兰特为设计灵感，将 Nike 高性能面料的趣味性与创意设计的崭新外观巧妙融合。以轻盈非凡、导湿速干的网眼布制成，采用双面穿设计。
- 显示颜色： 暗宝蓝/蔚蓝
- 款式： CD0373-347
Nike Dri-FIT KD
37% 折让
休闲风格，双面穿设计
Nike Dri-FIT KD 男子无袖篮球上衣以精英球员凯文·杜兰特为设计灵感，将 Nike 高性能面料的趣味性与创意设计的崭新外观巧妙融合。以轻盈非凡、导湿速干的网眼布制成，采用双面穿设计。
选择你的风格
双面穿设计，提供纯色和图案双重外观，任你选择。
非凡舒适，自在应战
轻盈网眼布面料，柔软透气，助你在球场上畅享舒适感受。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 梭织 KD 标签融入画笔风格图案
- 刺绣 Swoosh 标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 暗宝蓝/蔚蓝
- 款式： CD0373-347
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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