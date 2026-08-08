 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Dri-FIT KD 男子无袖篮球上衣 - 暗宝蓝/蔚蓝

Nike Dri-FIT KD

男子无袖篮球上衣

37% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT KD 男子无袖篮球上衣以精英球员凯文·杜兰特为设计灵感，将 Nike 高性能面料的趣味性与创意设计的崭新外观巧妙融合。以轻盈非凡、导湿速干的网眼布制成，采用双面穿设计。


  • 显示颜色： 暗宝蓝/蔚蓝
  • 款式： CD0373-347

Nike Dri-FIT KD

37% 折让

休闲风格，双面穿设计

Nike Dri-FIT KD 男子无袖篮球上衣以精英球员凯文·杜兰特为设计灵感，将 Nike 高性能面料的趣味性与创意设计的崭新外观巧妙融合。以轻盈非凡、导湿速干的网眼布制成，采用双面穿设计。

选择你的风格

双面穿设计，提供纯色和图案双重外观，任你选择。

非凡舒适，自在应战

轻盈网眼布面料，柔软透气，助你在球场上畅享舒适感受。

导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 梭织 KD 标签融入画笔风格图案
  • 刺绣 Swoosh 标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗宝蓝/蔚蓝
  • 款式： CD0373-347

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。