第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Dri-FIT KD Logo
男子篮球T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
杜兰特系列，让得分轻而易举。Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤采用轻盈针织面料，巧搭印花图案，彰显投篮准确的球星风采。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD0776-010
Nike Dri-FIT KD Logo
¥259
杜兰特风范，轻松应战
杜兰特系列，让得分轻而易举。Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤采用轻盈针织面料，巧搭印花图案，彰显投篮准确的球星风采。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 混纺针织面料，柔软轻盈
- 背面印有“KD/Sniper”图案
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD0776-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。