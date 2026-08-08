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Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤 - 黑

Nike Dri-FIT KD Logo

男子篮球T恤

¥259

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杜兰特系列，让得分轻而易举。Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤采用轻盈针织面料，巧搭印花图案，彰显投篮准确的球星风采。


  • 显示颜色：
  • 款式： DD0776-010

Nike Dri-FIT KD Logo

¥259

杜兰特风范，轻松应战

杜兰特系列，让得分轻而易举。Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤采用轻盈针织面料，巧搭印花图案，彰显投篮准确的球星风采。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 混纺针织面料，柔软轻盈
  • 背面印有“KD/Sniper”图案

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DD0776-010

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