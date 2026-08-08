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Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤 - 白色

Nike Dri-FIT KD Logo

男子篮球T恤

23% 折让

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穿上 Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤，彰显篮球精英运动员凯文·杜兰特风采。采用轻盈的针织面料，搭配导湿速干技术，缔造轻松休闲的穿着感受。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CD1279-100

Nike Dri-FIT KD Logo

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彰显杜兰特风采

穿上 Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤，彰显篮球精英运动员凯文·杜兰特风采。采用轻盈的针织面料，搭配导湿速干技术，缔造轻松休闲的穿着感受。

轻松休闲，自在应战

轻盈针织面料结合 Dri-FIT 科技，可导湿速干，令身体保持干爽舒适。

杜兰特本色

精致插图设计，灵感源自时尚图案T恤特有的做旧面料元素和前卫活力风格。刻意使用出色的画笔风格图案，表达凯文·杜兰特不假修饰的真性情。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 缝有梭织 KD 运动员标志
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 刺绣 Swoosh 标志
  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CD1279-100

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