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Nike Dri-FIT KD Logo
男子篮球T恤
23% 折让
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此配色当前无货
穿上 Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤，彰显篮球精英运动员凯文·杜兰特风采。采用轻盈的针织面料，搭配导湿速干技术，缔造轻松休闲的穿着感受。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CD1279-100
Nike Dri-FIT KD Logo
23% 折让
彰显杜兰特风采
穿上 Nike Dri-FIT KD Logo 男子篮球T恤，彰显篮球精英运动员凯文·杜兰特风采。采用轻盈的针织面料，搭配导湿速干技术，缔造轻松休闲的穿着感受。
轻松休闲，自在应战
轻盈针织面料结合 Dri-FIT 科技，可导湿速干，令身体保持干爽舒适。
杜兰特本色
精致插图设计，灵感源自时尚图案T恤特有的做旧面料元素和前卫活力风格。刻意使用出色的画笔风格图案，表达凯文·杜兰特不假修饰的真性情。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 缝有梭织 KD 运动员标志
- 罗纹领口
- 印花图案
- 刺绣 Swoosh 标志
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CD1279-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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