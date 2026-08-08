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Nike Dri-FIT Kobe
男子T恤
50% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Kobe T恤采用柔软速干面料，缔造非凡舒适感受，向赛场中的传奇人物致敬。
- 显示颜色： 庭紫/庭紫/阿马里洛黄
- 款式： BQ3614-547
Nike Dri-FIT Kobe
50% 折让
科比灵感，出众风格
Nike Dri-FIT Kobe T恤采用柔软速干面料，缔造非凡舒适感受，向赛场中的传奇人物致敬。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，营造柔软轻松的叠搭体验
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 以科比为原型的精致图案
- 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 庭紫/庭紫/阿马里洛黄
- 款式： BQ3614-547
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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